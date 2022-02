Tottenham, Conte: “Ritorno di Eriksen? Sarebbe bello averlo di nuovo in squadra” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Ritorno di Christian Eriksen in Premier League, ha smosso dei ricordi ad Antonio Conte, con cui il trequartista danese ha condiviso due stagioni all’Inter, contribuendo alla vittoria dello scudetto nerazzurro. Il tecnico del Tottenham ha difatti dichiarato: “Con Eriksen ho passato bei momenti all’Inter, abbiamo vinto il campionato e trascorso delle stagioni importati. Lui inoltre, ha fatto parte della storia del Tottenham, tornare Sarebbe una bella opportunità per lui, non si sa mai cosa può accadere. Sarebbe bello per me averlo di nuovo in squadra per poter lavorare insieme“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ildi Christianin Premier League, ha smosso dei ricordi ad Antonio, con cui il trequartista danese ha condiviso due stagioni all’Inter, contribuendo alla vittoria dello scudetto nerazzurro. Il tecnico delha difatti dichiarato: “Conho passato bei momenti all’Inter, abbiamo vinto il campionato e trascorso delle stagioni importati. Lui inoltre, ha fatto parte della storia del, tornareuna bella opportunità per lui, non si sa mai cosa può accadere.per mediinper poter lavorare insieme“. SportFace.

