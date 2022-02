Torta di ricotta con soli 3 ingredienti, NO farina: morbidissima e friabile. (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Torta di ricotta è un dolce italiano entrato nella storia e nel mito. Nasce in Sicilia, dalle ricette che i pastori si sono tramandati di generazione in generazione: pochi ingredienti, sani e genuini, per presentare sulle loro tavole tutto il sapore delle loro terre. Il nobile formaggio fa la sua prima comparsa ai tempi di Omero, nell’Odissea: lo preparava Polifemo nelle sue grotte sull’isola dei Ciclopi. Ulisse ne fu irrimediabilmente attratto tanto da farsi quasi scoprire dal gigante con un occhio solo. Da allora, la ricotta ha percorso mille vie e mille rivisitazioni, ma quella che oggi vi presentiamo è una versione inedita della Cassola, una Torta della tradizione romano-ebraica senza farina, dal risultato davvero sorprendete. L’impasto base prevede solo uova, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ladiè un dolce italiano entrato nella storia e nel mito. Nasce in Sicilia, dalle ricette che i pastori si sono tramandati di generazione in generazione: pochi, sani e genuini, per presentare sulle loro tavole tutto il sapore delle loro terre. Il nobile formaggio fa la sua prima comparsa ai tempi di Omero, nell’Odissea: lo preparava Polifemo nelle sue grotte sull’isola dei Ciclopi. Ulisse ne fu irrimediabilmente attratto tanto da farsi quasi scoprire dal gigante con un occhio solo. Da allora, laha percorso mille vie e mille rivisitazioni, ma quella che oggi vi presentiamo è una versione inedita della Cassola, unadella tradizione romano-ebraica senza, dal risultato davvero sorprendete. L’impasto base prevede solo uova, ...

