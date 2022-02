Torino | Pobega Ricci la nuova regia granata

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Juric pronto a cambiare pelle alsoprattutto nella linea mediana: freschezza e gioventù conIlsi affida ai giovani per tornare a vincere in campionato. Juric pronto a cambiare pelle e puntare su freschezza e personalità di due talenti azzurri.pronti alla maglia da titolare insieme nella sfida contro il Venezia. Il futuro azzurro epassa dalla loro crescita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Torino Pobega

Ultime Notizie dalla rete: Torino Pobega

Juric pronto a cambiare pelle al Torino soprattutto nella linea mediana: freschezza e gioventù con Pobega e Ricci. Il Torino si affida ai giovani per tornare a vincere in campionato. Juric pronto a cambiare pelle e puntare su freschezza e personalità di due talenti azzurri. Pobega e Ricci pronti alla maglia da titolare.

Il verdetto del Giudice Sportivo l'ha reso ufficiale: Sasa Lukic e Rolando Mandragora dovranno scontare un turno di squalifica. L'ammonizione ricevuta da diffidato ad Udine dal primo e l'espulsione del secondo.

Complici le squalifiche di Mandragora e dell'insostituibile Lukic, contro il Venezia la mediana del Torino sarà formata da Pobega e dal nuovo acquisto Ricci, come riportato sulle pagine de La Gazzetta.