Tommaso Montesano | chi è il giornalista di Libero figlio di Enrico?

(Di mercoledì 9 febbraio 2022), chi è: ildidell’attore, è stato travolto da un terremoto politico e mediatico dopo un recente tweet negazionista.è unche lavora per, il quotidiano fondato da Vittorio Feltri e diretto da Alessandro Sallusti. Per quanto riguarda la vita privata dell’articolista, le informazioni risultano essere particolarmente scarne. Si sa, tuttavia, cheè nato il 17 marzo 1971 ed èdell’attoree della sua prima moglie, Tamara Moltrasia. La coppia ha avuto tre figli: la primogenita Lavinia, ...

"Ci scusiamo con le famiglie delle decine di migliaia di persone che hanno perso la vita a causa della pandemia" Fa molto discutere un tweet di, il giornalista di "Libero" che nella ...Scontro tra il direttore Alessandro Sallusti e un redattore,, dichiaratamente negazionista. Nel corso della giornata di ieri il giornalista aveva scritto, su Twitter e su Facebook, un post in cui faceva un paragone alquanto discutibile: "Le ...«Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro»: lo ha scritto sul suo profilo twitter (il tweet diffuso ieri sera è stato cancellato) ...Tommaso Montesano, redattore del politico a Libero, non ha voluto al momento rilasciare dichiarazioni.