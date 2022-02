Toghe in politica, in arrivo lo stop alle porte girevoli. La norma targata Bonafede entra nella riforma del Csm della Cartabia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giro di consultazioni per la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, con i partiti della maggioranza. All’ordine del giorno, lo spinoso tema della riforma del Csm sulla quale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva chiesto un’accelerazione proprio nel discorso d’insediamento per il secondo mandato quirinalizio (leggi l’articolo). Sul tavolo c’è la proposta di impedire il ritorno alla funzione giurisdizionale per le cariche elettive. Per evitare la contemporaneità degli incarichi, ma anche di limitare il ritorno in toga di chi termina il proprio mandato elettivo. Un impianto accolto positivamente dal Movimento Cinque Stelle. “Sulle porte girevoli resta sostanzialmente l’impianto della riforma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giro di consultazioni per la ministraGiustizia, Marta, con i partitimaggioranza. All’ordine del giorno, lo spinoso temadel Csm sulla quale il PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, aveva chiesto un’accelerazione proprio nel discorso d’insediamento per il secondo mandato quirinalizio (leggi l’articolo). Sul tavolo c’è la proposta di impedire il ritorno alla funzione giurisdizionale per le cariche elettive. Per evitare la contemporaneità degli incarichi, ma anche di limitare il ritorno in toga di chi termina il proprio mandato elettivo. Un impianto accolto positivamente dal Movimento Cinque Stelle. “Sulleresta sostanzialmente l’impianto...

Advertising

giullimer : La guerra tra toghe e politica arriva anche in Corte dei Conti. Il curioso caso dell'emendamento che proroga fino a… - Siluratore : @ilfoglio_it @orfini La crisi del M5S è frutto della gamba tesa delle toghe rosse nella politica! VERGOGNATEVI! - BarbaraSacchini : Berlusconi, se non si fosse esposto in politica, non avrebbe subito neanche la metà delle indagini. L'ho sempre det… - Siluratore : @HuffPostItalia Ce la fate ad ammettere che in Italia la politica la fanno le Toghe Rosse? Sono decenni che la mag… - l_dirauso : #coffeebreakla7 Il caso(1994),che fece scalpore,confermando la politicizzazione della magistratura, che agisce per… -