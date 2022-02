‘Ticket to ride Europa’ compie 15 anni, arriva la versione deluxe per il gioco da tavolo più amato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli sono bastati 15 anni per diventare il numero uno. E per celebrare questo anniversario esce una versione deluxe da collezione in edizione limitata. Ticket to ride, considerato oggi dagli appassionati il board-game più bello in circolazione, è il punto di riferimento di come deve essere oggi un gioco di società: facile, veloce, privo di tempi morti, adatto a ragazzi e adulti, non superficiale, perfetto per animare una serata tra amici o in famiglia. La versione deluxe creata da Asmodee offre tante nuove destinazioni da raggiungere utilizzando le bellissime miniature di vagoni finemente dettagliate. È inoltre impreziosita con nuove illustrazioni e ampliata con tutti i Biglietti Destinazione pubblicati fino ad oggi. Inoltre, il pezzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli sono bastati 15per diventare il numero uno. E per celebrare questoversario esce unada collezione in edizione limitata. Ticket to, considerato oggi dagli appassionati il board-game più bello in circolazione, è il punto di riferimento di come deve essere oggi undi società: facile, veloce, privo di tempi morti, adatto a ragazzi e adulti, non superficiale, perfetto per animare una serata tra amici o in famiglia. Lacreata da Asmodee offre tante nuove destinazioni da raggiungere utilizzando le bellissime miniature di vagoni finemente dettagliate. È inoltre impreziosita con nuove illustrazioni e ampliata con tutti i Biglietti Destinazione pubblicati fino ad oggi. Inoltre, il pezzo ...

Advertising

fisco24_info : 'Ticket to ride Europa' compie 15 anni, arriva la versione deluxe per il gioco da tavolo più amato: (Adnkronos) - O… - yourfriendyen : C'era un ragazzo che come me, amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'Ameri… - MarioSenoglosso : RT @SimonDietzsche: Oggi e sabato 5 alle 13 e alle 20, all'interno di 'Ticket to Ride' a cura di @UgoCoccia su Rai Radio Live @RaiRadio7, v… - SimonDietzsche : Oggi e sabato 5 alle 13 e alle 20, all'interno di 'Ticket to Ride' a cura di @UgoCoccia su Rai Radio Live… -