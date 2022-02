The Wolf Among Us 2: il primo trailer mostra la finestra d’uscita (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo aver annunciato l’arrivo di una diretta streaming su The Wolf Among Us 2, quest’oggi Telltale svela il primo trailer ufficiale e il periodo d’uscita del gioco Sono passate solo poche ore da quando Telltale ha annunciato di essere finalmente pronta a voler mostrare delle importanti novità su The Wolf Among Us 2, unitariamente ad alcuni aggiornamenti riguardanti lo stato di sviluppo di questa seconda stagione della serie. Ciò sarebbe avvenuto attraverso uno showcase dedicato, ed è stato anche svelato come questa presentazione sarebbe stata condotta da uno dei più noti presentatori di eventi videoludici e fondatore dei The Game Awards, il celeberrimo e amatissimo Geoff Keighley. Lo showcase, dalla durata di circa una trentina di minuti, avrebbe ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo aver annunciato l’arrivo di una diretta streaming su TheUs 2, quest’oggi Telltale svela ilufficiale e il periododel gioco Sono passate solo poche ore da quando Telltale ha annunciato di essere finalmente pronta a volerre delle importanti novità su TheUs 2, unitariamente ad alcuni aggiornamenti riguardanti lo stato di sviluppo di questa seconda stagione della serie. Ciò sarebbe avvenuto attraverso uno showcase dedicato, ed è stato anche svelato come questa presentazione sarebbe stata condotta da uno dei più noti presentatori di eventi videoludici e fondatore dei The Game Awards, il celeberrimo e amatissimo Geoff Keighley. Lo showcase, dalla durata di circa una trentina di minuti, avrebbe ...

