The Miz: “Ho preso molto male il licenziamento di John Morrison” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) The Miz è uno dei wrestler più decorati della storia della WWE del periodo moderno. Nonostante abbia avuto un inizio di carriera un po’ lento e molti si aspettavano un suo celere licenziamento, lo A-Lister si è tolto tantissime soddisfazioni alla corte di McMahon, proprio come è accaduto anche al suo amico di una vita John Morrison che però negli ultimi periodi ha avuto una sorte totalmente differente. Morrison infatti è stato uno dei tanti che ha subito il taglio da parte della federazione causa COVID e The Miz ha parlato delle sue sensazioni dopo aver saputo del licenziamento dell’amico. Le sue parole “Quando ti licenziano un amico è sempre difficile da mandare giù. Auguro sempre il meglio a coloro che per un modo o nell’altro hanno lasciato la strada della WWE, in particolare se si parla ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 9 febbraio 2022) The Miz è uno dei wrestler più decorati della storia della WWE del periodo moderno. Nonostante abbia avuto un inizio di carriera un po’ lento e molti si aspettavano un suo celere, lo A-Lister si è tolto tantissime soddisfazioni alla corte di McMahon, proprio come è accaduto anche al suo amico di una vitache però negli ultimi periodi ha avuto una sorte totalmente differente.infatti è stato uno dei tanti che ha subito il taglio da parte della federazione causa COVID e The Miz ha parlato delle sue sensazioni dopo aver saputo deldell’amico. Le sue parole “Quando ti licenziano un amico è sempre difficile da mandare giù. Auguro sempre il meglio a coloro che per un modo o nell’altro hanno lasciato la strada della WWE, in particolare se si parla ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE The Miz: 'Ho preso molto male il licenziamento di John Morrison' - - TSOWrestling : Il brutto di questo business #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Ancora parole al miele per The Miz #TSOW #TSOS - mr_woody_ph : #WWERaw, il segmento tra Dominik e The Miz spiega perché quest'ultimo è ancora oggi un pilastro della federazione. - TSOWrestling : #The Miz provoca #ReyMysterio rievocando la storia della paternità di DDominik #TSOW // #RAW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : The Miz I risultati della Royal Rumble 2022, il Premium Live Event della WWE Mixed Tag Team Match : Edge & Beth Phoenix battono The Miz & Maryse Edge e Beth Phoenix, una coppia di Hall of Famer, si sono presentati alla Royal Rumble più in forma che mai. A vincere sono stati ...

Royal Rumble 2022/ Wrestling WWE, streaming video tv: Brock Lesnar vs Bobby Lashley! Attesa pure per il mixed tag team match con protagonisti Edge e la moglie Beth Phoenix da un lato e The Miz insieme con la moglie Maryse dall'altro ed ovviamente i fans nutrono grandi speranze pure ...

AJ Styles: The Miz fa l'heel molto meglio di me The Shield Of Sports The Miz: È stata dura vedere John Morrison rilasciato The Miz ha rivelato in una recente intervista di quanto sia stato duro per lui vedere la WWE rilasciare John Morrison, uno dei suoi più cari amici. The Miz negli ultimi mesi era sempre stato proposto ...

AJ Styles su The Miz: "In WWE, lui è decisamente meglio di me" "Per me, non c'è nessuno che riesce a capire bene quanto The Miz, come bisogna fare l'heel davanti alle telecamere. Lui è come vorrei essere io. Semplicemente non sono bravo quanto lui. Quello è ...

Mixed Tag Team Match : Edge & Beth Phoenix battono& Maryse Edge e Beth Phoenix, una coppia di Hall of Famer, si sono presentati alla Royal Rumble più in forma che mai. A vincere sono stati ...Attesa pure per il mixed tag team match con protagonisti Edge e la moglie Beth Phoenix da un lato einsieme con la moglie Maryse dall'altro ed ovviamente i fans nutrono grandi speranze pure ...The Miz ha rivelato in una recente intervista di quanto sia stato duro per lui vedere la WWE rilasciare John Morrison, uno dei suoi più cari amici. The Miz negli ultimi mesi era sempre stato proposto ..."Per me, non c'è nessuno che riesce a capire bene quanto The Miz, come bisogna fare l'heel davanti alle telecamere. Lui è come vorrei essere io. Semplicemente non sono bravo quanto lui. Quello è ...