The Girl from Plainville: Elle Fanning nel trailer della serie in arrivo su Starzplay (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Elle Fanning interpreta una giovane che istiga al suicidio un coetaneo nel trailer della serie The Girl from Plainville, prossimamente su Starzplay. Hulu ha svelato il trailer della serie true crime The Girl from Plainville, che arriverà in Italia Starzplay. Basata sull'articolo pubblicato su Esquire di Jesse Barron, The Girl from Plainville vede Elle Fanning nei panni di MichElle Carter ed è ispirato al caso senza precedenti di istigazione al suicidio tramite messaggi di testo. Nel trailer salta ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 febbraio 2022)interpreta una giovane che istiga al suicidio un coetaneo nelThe, prossimamente su. Hulu ha svelato iltrue crime The, che arriverà in Italia. Basata sull'articolo pubblicato su Esquire di Jesse Barron, Thevedenei panni di MichCarter ed è ispirato al caso senza precedenti di istigazione al suicidio tramite messaggi di testo. Nelsalta ...

