The Continental | nuovi arrivi nel cast della serie prequel di John Wick

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Annunciati imembri deldi The, ladiin arrivo prossimamente su Starzplay. STARZPLAY, il servizio streaming premium internazionale di STARZ, ha annunciato ilaggiuntivo per la-evento speciale in tre parti The, adattamento del franchise cinematografico di successoLionsgate, in arrivo su STARZPLAY in Europa, America Latina e Giappone e su STARZ negli Stati Uniti e Canada. La-evento è prodotta per STARZ da Lionsgate Television. Ray McKinnon nei panni di "Jenkins" Katie McGrath nei panni di "Il Giudice" Adam Shapiro nel ruolo di 'Lemmy" Mark Musashi e Marina Mazepa ...