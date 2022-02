“The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert”: i Fab Four nei cinema italiani IMAX da oggi a domenica 13 febbraio 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ritornare all’origine, al nucleo fondativo dei Beatles, alla loro essenza di rock’n’roll band per recuperare lo spirito degli anni vissuti a Liverpool e ad Amburgo tra il 1957 e il 1962: questo era il focus del progetto “Get Back” (“ritorno” agli esordi) del 1969, basato sul desiderio di eseguire nuovamente le canzoni che erano state protagoniste della crescita musicale dei Fab Four negli anni del rock and roll dei pionieri. Un progetto discografico avrebbe dovuto fare da supporto alla nascita di un film diretto da Michael Lindsay-Hogg, incentrato sulle fasi di realizzazione dell’album stesso e trasmesso dalla TV inglese e statunitense: il lungometraggio – anch’esso intitolato “Get Back” – avrebbe riportato i Beatles all’attenzione del grande pubblico. Originariamente, l’intero film doveva culminare ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ritornare all’origine, al nucleo fondativo dei, alla loro essenza di rock’n’roll band per recuperare lo spirito degli anni vissuti a Liverpool e ad Amburgo tra il 1957 e il 1962: questo era il focus del progetto “Get” (“ritorno” agli esordi) del 1969, basato sul desiderio di eseguire nuovamente le canzoni che erano state protagoniste della crescita musicale dei Fabnegli anni del rock and roll dei pionieri. Un progetto discografico avrebbe dovuto fare da supporto alla nascita di un film diretto da Michael Lindsay-Hogg, incentrato sulle fasi di realizzazione dell’album stesso e trasmesso dalla TV inglese e statunitense: il lungometraggio – anch’esso intitolato “Get” – avrebbe riportato iall’attenzione del grande pubblico. Originariamente, l’intero film doveva culminare ...

