Terza dose, il mix di vaccini è più tollerabile secondo l'Aifa: «Meno segnalazioni di reazioni avverse» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La dose booster eterologa ha una migliore tollerabilità. Lo spiega Anna Rosa Marra, dirigente Area vigilanza post-marketing dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, durante la presentazione... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Labooster eterologa ha una migliore tollerabilità. Lo spiega Anna Rosa Marra, dirigente Area vigilanza post-marketing dell'Agenzia italiana del farmaco, durante la presentazione...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, l'Ema avvia l'esame della terza dose Pfizer per i 12-15enni #covid #booster #terzadose #vaccino #ema… - borghi_claudio : niente terza dose per i ragazzi olandesi. Qui da noi invece evidentemente #lascienza è diversa. No booster neces… - NicolaPorro : Giacomi mi ha inviato una lettera che fa riflettere ?? #covid - FrancescoSaro : Terza dose inutile contro Omicron! Via obbligo vaccini #viagreenpass - viaggiatore19 : Prego che sia fatto la terza dose Vera! -