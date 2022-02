Terremoto | scossa fra 3 9 e 4 4 a Reggio Emilia | avvertita anche a Bologna | Parma | Verona e Milano

Advertising

MediasetTgcom24 : Terremoti, scossa tra le province di Modena e Reggio Emilia #terremoto #reggioemilia #modena… - gazzettaReggioE : ++Scossa di #terremoto avvertita in provincia di Reggio Emilia++ - fattoquotidiano : Una scossa di #terremoto con una stima provvisoria della magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4 si è verificata in provin… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa tra le province di Modena e Reggio Emilia #terremoto #reggioemilia #modena - Piero42395724 : RT @Tuttogossipnews: Scossa di #terremoto a #ReggioEmilia : anche a #Bologna , #Modena e #Parma ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto scossa

, nuove scosse a Campi Flegrei Non vengono finora registrati disagi o danni alla ... Oggi si sono registrati i nuovi dopo due giorni di pausa seguiti ad unadi magnitudo 1,4 verificatasi ...L'hashtag #è primo in tendenze su Twitter. Anche il cantautore Paolo Belli ha segnalato laa Carpi.Dopo i forti venti di inizio settimana, la scena meteo sull'Italia si presenta stabile e mite con rialzo termico tra mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio ...Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Reggio Emilia alle 19.55. Secondo le prime stime la magnitudo è fra 3.9 e 4.4. La scossa è stata avvertita anche a Parma, Bologna e ...