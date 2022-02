Terremoto oggi in Emilia Romagna: scossa avvertita a Reggio Emilia e Modena (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Terremoto oggi avvertito a Modena e Reggio Emilia della durata 3-4 secondi: la scossa è stata registrata da Ingv con una magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4. E' stata avvertita chiaramente dalla popolazione, anche nella vicina provincia di... Leggi su today (Di mercoledì 9 febbraio 2022)avvertito adella durata 3-4 secondi: laè stata registrata da Ingv con una magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4. E' statachiaramente dalla popolazione, anche nella vicina provincia di...

Advertising

Corriere : Terremoto in Emilia Romagna: scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4 - Italia_Notizie : Terremoto in Emilia Romagna oggi, magnitudo tra 3,9 e 4,4 - inigocarrillo : RT @Corriere: Terremoto in Emilia Romagna: scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4 - cr_colombo : RT @Corriere: Terremoto in Emilia Romagna: scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4 - abbaorn : RT @Corriere: Terremoto in Emilia Romagna: scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4 -