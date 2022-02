Terremoto nella Bassa Emiliana | sisma di magnitudo 4 con epicentro a Bagnolo in Piano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una scossa didi4.0 si è verificata in provincia di Reggio Emilia alle 19.55. Ilè stato avvertito distintamente anche in provincia di Modena. Al momento non si segnalano danni. L’Ingv ha registrato l’a 4 chilometri ad est dainad una profondità di 7 chilometri. DATI #RIVISTI #ML 4.0 ore 19:55 IT del 09-02-2022 a 4 km Ein(RE) Prof=7Km #INGV 29882731 https://t.co/pDr8eGFqQt — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 9, 2022 La scossa è stata breve, ma è stata avvertita nettamente, ma anche in molte aree limitrofe, fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto. Anche se non sembrano ...

Agenzia_Italia : Scossa di #terremoto nella provincia di #ReggioEmilia ?? - Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L'ipocentro è stato locali…

Terremoto nella zona, nuove scosse a Campi Flegrei Non vengono finora registrati disagi o danni alla ... Anche se di bassa intensità, come spesso accade nella zona, gli eventi sismici sono stati avvertiti dalla ...Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita, pochi minuti prima delle 20, fra le province di Modena e Reggio Emilia. Al momento non si segnalano danni. Avviso: le pubblicità che appaiono ...fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche se, come sempre in questi casi, partiranno le ricognizioni. Anche se non sembrano esserci ...