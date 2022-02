Terremoto di magnitudo 4 0 tra Modena e Reggio Emilia | epicentro Bagnolo in Piano

Advertising

fanpage : Forte scossa di #terremoto a Reggio Emilia, la magnitudo arriva fino a 4.4 - fattoquotidiano : Una scossa di #terremoto con una stima provvisoria della magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4 si è verificata in provin… - SkyTG24 : #Terremoto Reggio Emilia, scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4 - mochi966 : RT @deluciadario: Scossa di terremoto a #ReggioEmilia alle ore 19:55 con epicentro Reggio, magnitudo tra 3.9 e 4.4. la scossa è stata indis… - europapalia : RT @rtl1025: ?? La scossa di #terremoto registrata in provincia di #ReggioEmilia poco prima delle 20 ha avuto una magnitudo di 4.0. L'epicen… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

Fanpage.it

... ha avuto unacompresa tra 3.9 e 4.4. L'epicentro è stato localizzato 4 km ad est di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), ad una profondità di 7 km.tra Modena e Reggio Emilia: le ...Una scossa di teremoto è stata avvertita stasera poco prima delle 20 in provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto riferito dall'Ingv, la stima provvisoria è di unatra 3.9 e 4.4. Al momento non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o a cose. La scossa è stata avvertita nettamente a Modena e Reggio Emilia, ma anche in molte aree limitrofe, fino ...Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita pochi minuti prima delle 20 fra le province di Modena e Reggio Emilia. Gli strumenti dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno ...Scossa di terremoto nella provincia di Reggio Emilia. Il sisma, di magnitudo 4, è stato registrato a una profondità di 7 chilometri con epicentro Bagnolo in Piano. Alle 19.55. Ingv comunica che la ...