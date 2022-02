Terremoto Cinquestelle e centrodestra | futuro Governo è un rebus

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) All’ indomani della rielezione del Presidente Mattarella (che alla fine ha risposto alla chiamata del Paese accettando il bis) in tanti si erano affrettati a dire che, in pratica, alla fine del giro si era tornati esattamente al punto di partenza. Osservando però lo scenario con maggior attenzione, a distanza di pochi giorni, invece, quel che è sempre più evidente che la partita per il Quirinale ha cambiato gli equilibri interni di molti partiti, e dunque, della politica italiana per giunta quando mancano pochi mesi alle elezioni in programma nel 2023.Ad uscirne con le osse rotta, il Movimento. E se più di qualche avvisaglia si era palesata subito dopo la rielezione del Capo dello Stato, in scia alle schermaglie tra Conte e Di Maio, il colpo di grazia è arrivato nelle scorse ore quando il ...