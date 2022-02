Terracina | installati 39 lampioni alimentati con pannelli fotovoltaici

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)– È in via di ultimazione, ma già funzionante, il nuovo impianto di illuminazione della strada che conduce al parcheggio antistante il Campo B. Sono 39 i, tutti autoda, quindi senza alcun allaccio alla rete elettrica e a consumo zero. L’opera è stata realizzata grazie al finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico per l’efficientamento energetico destinato ai Comuni, risorse sfruttate anche per altri due interventi: 3, con le stesse caratteristiche di quelli già descritti, sono statinel parcheggio di via Bolognini a Borgo Hermada, mentre 25 nuove paline informative elettroniche per il trasporto pubblico locale saranno installate nei prossimi giorni. Il sindaco ...