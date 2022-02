Teramo: arrestato maestro di musica di 62 anni per atti sessuali sulle allieve minori (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E’ successo a Teramo. Quelle lezioni di musica si erano trasformate in un incubo. arrestato per violenza sessuale su minori un maestro di musica, 62 anni, a quanto riporta Il Messaggero. Il provvedimento è stato eseguito il 28 gennaio, ma se ne è avuta notizia solo ora. Da più di un mese il maestro di musica è agli arresti domiciliari. Le indagini, coordinate dalla Procura di Teramo, sono state condotte per mesi e in silenzio dai poliziotti della squadra mobile di Teramo. A emettere il provvedimento cautelare è stato il gip per i reati di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime. Le molestie si sarebbero consumate circa un anno fa, nel corso di quelle lezioni private a casa del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E’ successo a. Quelle lezioni disi erano trasformate in un incubo.per violenza sessuale suundi, 62, a quanto riporta Il Messaggero. Il provvedimento è stato eseguito il 28 gennaio, ma se ne è avuta notizia solo ora. Da più di un mese ildiè agli arresti domiciliari. Le indagini, coordinate dalla Procura di, sono state condotte per mesi e in silenzio dai poliziotti della squadra mobile di. A emettere il provvedimento cautelare è stato il gip per i reati di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime. Le molestie si sarebbero consumate circa un anno fa, nel corso di quelle lezioni private a casa del ...

