Televoto GF Vip 6, chi viene eliminato lunedì 14 febbraio 2022: sondaggi, percentuali e anticipazioni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Televoto GF. Vox Populi, Vox Dei: ebbene, ecco i sondaggi che potrebbero indicare grossomodo chi dei tre in nomination potrebbe essere eliminato. Del resto, è il pubblico a decidere per mezzo del Televoto, e i sondaggi hanno il grande pregio di essere come una mappa in grado di indicare le preferenze. Televoto GF: chi vuoi salvare? Al grande pubblico elettorale del Grande Fratello Vip, è stata fatta un’unica e semplice domanda: Antonio, Gianluca o Kabir: chi vorresti salvare? Ebbene su 43.957 visite alla sondaggio online, ben 117 in totale sono state le risposte. E la percentuale dei risultati ottenuti è a dir poco eloquente Antonio Medugno 50,45% Kabir Bedi 37,31% Gianluca Costantino 12,24% Chi è il tuo preferito? Allo stesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 febbraio 2022)GF. Vox Populi, Vox Dei: ebbene, ecco iche potrebbero indicare grossomodo chi dei tre in nomination potrebbe essere. Del resto, è il pubblico a decidere per mezzo del, e ihanno il grande pregio di essere come una mappa in grado di indicare le preferenze.GF: chi vuoi salvare? Al grande pubblico elettorale del Grande Fratello Vip, è stata fatta un’unica e semplice domanda: Antonio, Gianluca o Kabir: chi vorresti salvare? Ebbene su 43.957 visite allao online, ben 117 in totale sono state le risposte. E la percentuale dei risultati ottenuti è a dir poco eloquente Antonio Medugno 50,45% Kabir Bedi 37,31% Gianluca Costantino 12,24% Chi è il tuo preferito? Allo stesso ...

Advertising

CorriereCitta : Televoto GF Vip 6, chi viene eliminato lunedì 14 febbraio 2022: sondaggi, percentuali e anticipazioni - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (620 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Anto… - infoitcultura : Il parere di Katia e Soleil sull'esito del televoto - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - DIDLONDRA : RT @lucia_94___hq: Vi do una news flash.. pure noi possiamo votare contro i vostri vip pchè prima o poi pure devono andare al televoto ques… - lucia_94___hq : Vi do una news flash.. pure noi possiamo votare contro i vostri vip pchè prima o poi pure devono andare al televoto… -