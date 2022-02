Tananai, ultimo a Sanremo 2022 ma popolare sui social: “Io sosia di Rocco Casalino? Semmai di un noto attore. Per Eurovision punto alla rinuncia degli altri 24 cantanti” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è classificato al 25esimo posto all’ultimo Festival di Sanremo, ma con la sua sincerità spiazzante e la sua ironia ha conquistato i social e non solo. “Sesso occasionale” del dj e produttore Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, è una canzone radiofonica e perfetta per l’estate che arriverà. Il piazzamento non è stato proprio dei migliori, ma Tananai – che abbiamo raggiunto dopo le fatiche sanremesi – è felice e con atteggiamento positivo verso i suoi prossimi impegni come i live giovedì 24 marzo a Roma, presso Largo Venue, e lunedì 28 marzo a Milano, ai Magazzini Generali. A 13-14 anni Tananai ha iniziato la carriera come produttore, poi le prime pubblicazioni con un altro nome d’arte Not For Us e il debutto con l’electro house e trap. Nel 2020 pubblica le prime canzoni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è classificato al 25esimo posto all’Festival di, ma con la sua sincerità spiazzante e la sua ironia ha conquistato ie non solo. “Sesso occasionale” del dj e produttore, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, è una canzone radiofonica e perfetta per l’estate che arriverà. Il piazzamento non è stato proprio dei migliori, ma– che abbiamo raggiunto dopo le fatiche sanremesi – è felice e con atteggiamento positivo verso i suoi prossimi impegni come i live giovedì 24 marzo a Roma, presso Largo Venue, e lunedì 28 marzo a Milano, ai Magazzini Generali. A 13-14 anniha iniziato la carriera come produttore, poi le prime pubblicazioni con un altro nome d’arte Not For Us e il debutto con l’electro house e trap. Nel 2020 pubblica le prime canzoni ...

