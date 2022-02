Tamberi sbarca in Nba | giocherà l’All Star Game delle celebrità «La notizia più bella che abbia mai ricevuto» – Il video

Advertising

Gazzetta_NBA : Clamoroso! Gimbo Tamberi sbarca in #NBA75: ecco quando succederà - dchinellato : Clamoroso! Gimbo #Tamberi sbarca in #NBA75! Tutti i dettagli su @Gazzetta_it: -

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi sbarca

L'ha definita "la notizia più bella che abbia mai ricevuto in tutta la mia vita". Gianmarcogiocherà il Celebrity Game organizzato dalla Nba, la partita delle celebrità che fa da contorno all'All Star Game, la sfida delle stelle della massima lega di pallacanestro statunitense. Il ...Alla fine ce l'ha fatta. Se non fosse diventato il campione olimpico di salto in alto, Gimboavrebbe inseguito una carriera del basket, col sogno dell'Nba nel cassetto. Il sogno diventerà realtà il prossimo 18 febbraio A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Leggi i commenti Nba: tutte le ...Tamberi è stato convocato per l’All Star Game di Cleveland, nella partita delle celebrità. Si giocherà venerdì prossimo, all’una di notte ora italiana, in diretta tv su Espn. Una vetrina incredibile, ...CLEVELAND (Stati Uniti) - Gianmarco Tamberi, campione olimpico nel salto in alto a Tokyo2020, ma grande appassionato di basket, avrà l'occasione di 'sbarcare' in Nba: il fuoriclasse marchigiano, ...