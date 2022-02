Superbonus e bollette | il nuovo decreto all’esame del Governo

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stanziare nuovi sostegni contro il caro-energia e apportare “correzioni mirate” al dl Sostegni-ter sul, in particolare alla norma che limita la cessione dei crediti. Questo l’obiettivo delche punta a varare i due provvedimenti nel Consiglio dei ministri della prossima settimana. I dettagli sono ancora da definire ma sul tavolo vi è l’ipotesi di un unico. Nuovi aiuti contro il caro energia Ilche porterà nuovi aiuti contro il caro-energia dovrebbe valere circa 4 miliardi di euro. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti di, se è certo che non ci sarà scostamento di bilancio, non è ancora chiaro che forma prenderanno i nuovi sostegni. La cifra su cui si ragiona potrebbe quindi subire dei ritocchi.: allo studio più cessioni fra ...

Il110% avrebbe dovuto dare uno slancio ai cantieri, avrebbe dovuto rimettere in moto l'...non sarà nemmeno necessario visto che alcune novità potrebbero esserci già nel decretoo ...Gli aiuti previsti per famiglie e imprese per fronteggiare l'aumento record delle...di Mario Draghi starebbe valutando anche 'correzioni mirate' da apportare al dl Sostegni ter sul... l’allarme sui comuni C’è ancora da aspettare per vedere come saranno gli interventi del governo sulle bollette e sul Superbonus. I primi chiesti insistentemente ormai da settimane soprattutto ...«Come Governo dobbiamo intervenire immediatamente con un decreto correttivo e con un prolungamento della misura del Superbonus 110% per le monofamiliari, visti i due mesi di stop subiti. l decreto ...