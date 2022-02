Sul caro bollette Giorgia Meloni incalza Draghi: “Pretendiamo una strategia chiara e lungimirante” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Il presidente del Consiglio Draghi annuncia un intervento di ampia portata del Governo contro il caro bollette. Fratelli d’Italia valuterà nel merito e con molta attenzione le misure che adotterà l’Esecutivo, è pronta a dare il suo contributo e a fare le sue proposte in Parlamento, ma non intendiamo fare sconti. Dal governo dei migliori e da un premier dalla grande competenza economica ci aspettiamo una strategia chiara, coraggiosa e di lungo periodo per scongiurare il lockdown produttivo e salvare le famiglie. Perché sarebbe un errore irreparabile continuare a vivere alla giornata e affrontare l’emergenza energetica con interventi spot e insufficienti, come è stato fatto finora”. Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d’italia, Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Il presidente del Consiglioannuncia un intervento di ampia portata del Governo contro il. Fratelli d’Italia valuterà nel merito e con molta attenzione le misure che adotterà l’Esecutivo, è pronta a dare il suo contributo e a fare le sue proposte in Parlamento, ma non intendiamo fare sconti. Dal governo dei migliori e da un premier dalla grande competenza economica ci aspettiamo una, coraggiosa e di lungo periodo per scongiurare il lockdown produttivo e salvare le famiglie. Perché sarebbe un errore irreparabile continuare a vivere alla giornata e affrontare l’emergenza energetica con interventi spot e insufficienti, come è stato fatto finora”. Lo diin una nota il presidente di Fratelli d’italia,...

