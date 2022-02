“Striscia la notizia” | annunciata la nuova conduttrice | che sorpresa per i fan | è proprio lei

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ladi “la”,grandissima per i fan: èlei, nessuno se lo sarebbe aspettato Cambio al timone del noto tg satirico: Ezio Greggio non sarà più affiancato da Enzo Iacchetti. Antonio Ricci ha scelto la. Per lei si tratta della prima volta dietro il bancone di. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - davidemaggio : ?????? Silvia Toffanin nuova conduttrice di Striscia la Notizia ?????? - QuiMediaset_it : Debuttissimo a @Striscia: da lunedì 21 febbraio arriva una conduttrice d’eccezione: #SilviaToffanin. Al suo fianco… - andrenowl : Emma Marrone: 'È fondamentale parlare di femminismo, di donne e del rispetto delle donne'. - ParliamoDiNews : Silvia Toffanin conduttrice di Striscia la Notizia: i dettagli - Gossip Blog #silvia #toffanin #conduttrice… -

Il programma satirico di Canale 5 ideato da Antonio Riccilaè pronto ad accogliere una nuova conduttrice : Silvia Toffanin . Dopo l'annuncio della positività al Covid - 19 di Enzo Iacchetti dei giorni scorsi, infatti, è arrivata la ...Tutti gli altri, però, saranno lieti di sapere che la conduttrice sbarcherà anche alaoccupando anche un altro spazio durante la settimana e non limitandosi solo al sabato e alla ...Annunciata la nuova conduttrice di "Striscia la notizia", sorpresa grandissima per i fan: è proprio lei, nessuno se lo sarebbe aspettato Cambio al timone del noto tg satirico: Ezio Greggio non sarà ...