Storia di Argo, un romanzo racconta l'esodo di una famiglia dall'Istria occupata dalle truppe slave

Domani l'Italia celebra la Giornata nazionale del ricordo delle vittime delle Foibe e dell'esodo delle popolazioni Giuliane e Dalmate. Con il romanzo autobiografico Storia di Argo la studiosa di letteratura classica Maria Grazia Ciani ripercorre il doloroso abbandono della sua terra al termine della Seconda guerra mondiale. Nel febbraio del 1947, dopo la ratifica del trattato di pace, l'Istria e la Dalmazia vennero definitivamente cedute alla Jugoslavia e trecentocinquantamila italiani si trasformano in esuli.

LEGGI ANCHE
Foibe, il 10 febbraio il "ricordo" nelle scuole. Una vittoria di destra
Foibe, il Giorno del Ricordo tra dolore e rabbia: «Quegli italiani massacrati, fu pulizia etnica»

Non c'era spazio più per gli italiani d'Istria e Dalmazia nelle loro terre natie, e l'esodo era l'unica ...

