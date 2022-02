Stop alle mascherine all’aperto, ministro Speranza firma ordinanza: quando c’è l’obbligo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da venerdì, 11 febbraio, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, ma sarà importante averne una sempre con sé in caso di assembramenti. Ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza, le cui misure entreranno in vigore a partire da venerdì, appunto, e fino al 31 marzo 2022. Stop alle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da venerdì, 11 febbraio, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina, ma sarà importante averne una sempre con sé in caso di assembramenti. Ieri ildella Salute, Roberto, hato una nuova, le cui misure entreranno in vigore a partire da venerdì, appunto, e fino al 31 marzo 2022.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

lucianonobili : Pit stop. Alla fine è toccato anche a me risultare positivo, durante un tampone di controllo, al Covid. Fortunatam… - rtl1025 : ?? Stop alle #mascherine all'aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di #assembramento. Restano… - Tg1Rai : L'emergenza #migranti è stata al centro dell'intervista di @fabfazio a @Pontifex_it a @chetempochefa. Stop alle… - salvatore_irato : Odorevoli le avevano finite e non volevano indirizzare il maltolto verso il riacquisto. ...... Covid, nuova ordina… - fra_lau16 : RT @lucianoghelfi: Dopo il messaggio di #Mattarella #Draghi accelera sulla riforma del #CSM. Obiettivo, portare la proposta venerdì in #Con… -