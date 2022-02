Stop alle mascherine all’aperto. L’ordinanza del ministro Speranza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) con tutte le nuove disposizioni dall’11 febbraio al 31 marzo Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza in cui elimina l’obbligo di mascherine all’aperto a partire dall’11 febbraio. Nello specifico, nelL’ordinanza si legge: 1. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. 2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) con tutte le nuove disposizioni dall’11 febbraio al 31 marzo Ildella Salute Robertoha firmato la nuova ordinanza in cui elimina l’obbligo dia partire dall’11 febbraio. Nello specifico, nelsi legge: 1. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dabitazioni private. 2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghiè fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o ...

