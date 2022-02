Stefania Orlando attacca Lorenzo Amoruso dopo il post social su Manila Nazzaro: “Cosa non ci si inventa…” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il post social con cui Lorenzo Amoruso ha di fatto aperto la crisi con la fidanzata Manila Nazzaro non è passato inosservato. Una presa di posizione netta che, tuttavia, ha attirato su di sé numerose critiche anche dagli esponenti dello spettacolo. A cominciare da una ex gieffina d’eccezione, Stefania Orlando, che su Instagram ha pubblicato un duro attacco contro l’ex calciatore accusato di cercare attenzioni. Lorenzo Amoruso si distacca da Manila Nazzaro con un messaggio social Mentre lunedì sera andava in onda la puntata del Grande Fratello Vip, sui social esplodeva il caso attorno a un post sibillino condiviso da ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilcon cuiha di fatto aperto la crisi con la fidanzatanon è passato inosservato. Una presa di posizione netta che, tuttavia, ha attirato su di sé numerose critiche anche dagli esponenti dello spettacolo. A cominciare da una ex gieffina d’eccezione,, che su Instagram ha pubblicato un duro attacco contro l’ex calciatore accusato di cercare attenzioni.si distacca dacon un messaggioMentre lunedì sera andava in onda la puntata del Grande Fratello Vip, suiesplodeva il caso attorno a unsibillino condiviso da ...

shark2208 : #StefaniaOrlando vs #LorenzoAmoruso (@Lamoruso71); 'Cerchi attenzione come #AlexBelli!'. #gfvip6 #GFVip2021 #GFvip… - zazoomblog : GF Vip 6 Stefania Orlando sui social una furia contro Lorenzo Amoruso il compagno di Manila: “Cosa non si fa per …… - VanyReeves : RT @esteticatrash: #gfvip Una vera Queen è così, non ha bisogno di gridare, di insultare, di offendere, di distruggere, le basta capovolger… - esteticatrash : #gfvip Una vera Queen è così, non ha bisogno di gridare, di insultare, di offendere, di distruggere, le basta capov… - zorzandooostan : RT @sgroppina: il risveglio di stefania orlando -