Stefania Belmondo: “Senza dopati sarei prima nel medagliere. Tifo per il sorpasso di Arianna Fontana” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Grazie al trionfo di lunedì nei 500 metri, Arianna Fontana ha conquistato la decima medaglia olimpica della carriera raggiungendo così Stefania Belmondo in testa alla graduatoria degli atleti italiani più medagliati di sempre nei Giochi Olimpici Invernali. L’ex fondista, eguagliata dalla pattinatrice valdostana anche come numero di ori a cinque cerchi (2), ha commentato la notizia in un’intervista rilasciata a La Stampa: “Non mi ricordavo nemmeno di essere ancora prima in questa classifica. L’ho realizzato solo ora e il primo pensiero sono i complimenti ad Arianna, il secondo è decisamente meno felice“. “Brutte sensazioni, non ho potuto evitare di chiedermi se Senza tutti quei dopati in circolazione ai miei tempi avrei vinto di più. Due medaglie sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Grazie al trionfo di lunedì nei 500 metri,ha conquistato la decima medaglia olimpica della carriera raggiungendo cosìin testa alla graduatoria degli atleti italiani più medagliati di sempre nei Giochi Olimpici Invernali. L’ex fondista, eguagliata dalla pattinatrice valdostana anche come numero di ori a cinque cerchi (2), ha commentato la notizia in un’intervista rilasciata a La Stampa: “Non mi ricordavo nemmeno di essere ancorain questa classifica. L’ho realizzato solo ora e il primo pensiero sono i complimenti ad, il secondo è decisamente meno felice“. “Brutte sensazioni, non ho potuto evitare di chiedermi setutti queiin circolazione ai miei tempi avrei vinto di più. Due medaglie sono ...

