"Stavolta hai esagerato!". GF Vip, Delia Duran avverte Gianluca Costantino: lo sfogo davanti al resto della Casa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dentro la Casa del GF Vip i colpi di scena non mancano. L'ultimo in ordine di tempo era stato l'approdo di Delia Duran in finale a poche settimane dal suo ingresso. Una decisione, quella del pubblico, che aveva fatto saltare sulla sedia molti a cominciare da Soleil Sorge. Nelle ore scorse poi, era stata la volta di Alessandro Basciano di finire nel trita carne mediatico. Una sua frase ha infatti scatenato la rabbia dei social. "Anche io ho problemi. Io sono sensibile. Io ho avuto problemi seri, molti più seri dei problemi alimentari che sono cagate". Ha affermato Basciano senza però trovare un appoggio in Lulù, che ha subito messo in chiaro. "Ha avuto molti problemi. I problemi alimentari non sono cagate", questa la risposta della principessa. E non sarebbe la prima volta per Alessandro di finire al centro delle ...

