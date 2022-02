Squalifica Tonali, il centrocampista salta la prossima di Coppa Italia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al 20? di Milan Lazio Tonali ha rimediato un’ammonizione pesante per il futuro percorso in Coppa Italia: scatta la Squalifica Al 20? di Milan-Lazio Tonali ha rimediato un’ammonizione pesante, per il futuro percorso in Coppa Italia. In caso di passaggio del turno, Pioli dovrà fare a meno di Tonali perché nella lista dei calciatori diffidati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Al 20? di Milan Lazioha rimediato un’ammonizione pesante per il futuro percorso in: scatta laAl 20? di Milan-Lazioha rimediato un’ammonizione pesante, per il futuro percorso in. In caso di passaggio del turno, Pioli dovrà fare a meno diperché nella lista dei calciatori diffidati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Squalifica Tonali, il centrocampista salta la prossima di Coppa Italia ... scatta la squalifica Al 20 di Milan - Lazio Tonali ha rimediato un'ammonizione pesante, per il futuro percorso in Coppa Italia. In caso di passaggio del turno, Pioli dovrà fare a meno di Tonali ...

