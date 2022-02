Squalifica Luiz Felipe | il difensore salta la prossima gara di Coppa Italia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ha ricevuto un’ammonizione per un fallo in ritardo su Theo Hernandez: scatta il turno diinTegola per la Lazio. Poco dopo il decimo minuto del primo tempo l’arbitro Sozza ha ammonitoper un fallo in ritardo su Theo Hernandez. Il centrale era diffidato e per questo salterebbe perl’eventuale semifinale di andata contro l’Inter o, in ogni caso, lain calendario nella competizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... e a rischio squalifica in vista della semifinale. Due tra i rossoneri, si tratta di Saelemaekers e Tonali, ben sei tra i biancocelesti, Cataldi, Felipe Anderson, Hysaj, Luiz Felipe, Moro, Patric, e ... parliamo di Sandro Tonali e Luiz Felipe. Sia il centrocampista rossonero che il difensore biancoceleste, infatti, sono stati ammoniti dall'arbitro Sozza. Tutti e due diffidati, il giallo significa per ...