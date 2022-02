Specie esotiche, nuovo passo Ue contro l'Italia e altri Paesi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) BRUXELLES - La Commissione europea prosegue la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 14 Stati Ue per non aver presentato il piano d'azione per intervenire sulle vie più ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 9 febbraio 2022) BRUXELLES - La Commissione europea prosegue la procedura di infrazione nei confronti dell'e di14 Stati Ue per non aver presentato il piano d'azione per intervenire sulle vie più ...

