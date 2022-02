Spada, Coppa del Mondo: azzurri impegnati nel weekend tra Spagna e Russia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sarà un weekend entusiasmante per la Spada italiana. Entrambe le Nazionali azzurre, questo fine settimana (11 febbraio-13 febbraio), saranno impegnante contemporaneamente in Coppa del Mondo. La Nazionale femminile sarà a Barcellona, mentre quella maschile a Sochi (Russia). Sarà un doppio appuntamento internazionale, in cui sono previste sia prove a squadra, che individuali. Dario Chiadò, Ct degli azzurri, ha convocato 24 atleti, tra donne e uomini. Per la trasferta in Spagna, il commissario tecnico ha scelto Federica Isola, Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Beatrice Cagnin, Marta Ferrari, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi ed Eleonora De Marchi. Sarà assente Mara Navarria, a causa di un infortunio rimediato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sarà unentusiasmante per laitaliana. Entrambe le Nazionali azzurre, questo fine settimana (11 febbraio-13 febbraio), saranno impegnante contemporaneamente indel. La Nazionale femminile sarà a Barcellona, mentre quella maschile a Sochi (). Sarà un doppio appuntamento internazionale, in cui sono previste sia prove a squadra, che individuali. Dario Chiadò, Ct degli, ha convocato 24 atleti, tra donne e uomini. Per la trasferta in, il commissario tecnico ha scelto Federica Isola, Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Beatrice Cagnin, Marta Ferrari, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi ed Eleonora De Marchi. Sarà assente Mara Navarria, a causa di un infortunio rimediato ...

