Sono legittime le linee guida su cure e terapie domiciliari per il covid (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Le linee guida contengono mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, per i medici di medicina generale, in quanto parametri di riferimento circa le... Leggi su europa.today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Lecontengono mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, per i medici di medicina generale, in quanto parametri di riferimento circa le...

Advertising

Alby_Muttley : sono solo 'raccomandazioni'....e voi ci avete creduto ?? come dire: noi raccomandiamo ma voi fate come vi pare se cr… - joelnovello : @GetCas99 nessuno 'ci sta marciando sopra'. con la dad, ragazzi per due anni non hanno potuto svolgere alcuna eserc… - CrisInter91 : @MarcoCH0 preferisco chiarire per futuri geni si Vax no Vax sticax.Sono legittime le affermazioni del paziente e va… - Stone_ColdCrazy : @Frannn_a Sono macchine che oggettivamente costano, ma tenute bene le dismetti solo perché non supportate più a liv… - AndreaSpanu6 : @davideravera @MallardGio @marcoz984 Funziona che ogni Paese decide quali politiche sanitarie adottare, non è che l… -