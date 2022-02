Sondaggi politici oggi | il Pd stabile al primo posto | Meloni allarga il divario con Salvini

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pochi scossoni nell’ultima settimana neiEmg, mostrati ieri durante Cartabianca su Rai 3, tranne che per il Movimento 5 Stelle: rispetto allo scorso 1 febbraio i pentastellati sono il partito che ha più risentito degli effetti post voto per il Quirinale, registrando un -0,3% nell’indice di gradimento che li allontana ancora di più dalla Lega e li costringe al quartotra le forze politiche in Italia al 13,9%. Le intenzioni di voto neidi #cartabianca. pic.twitter.com/55EpJcfr9b — #cartabianca (@Cartabiancarai3) February 8, 2022 Alc’è invece saldamente ancora il Partito democratico, che guadagna lo 0,1% e ora è il più apprezzato dagli italiani con il 21,1%. Premiata la linea di Enrico Letta sulle elezioni del Presidente della Repubblica, che ha visto la ...