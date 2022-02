Soleil Sorge, il furto al GF Vip e tutti incolpano la sua nemica: “L’ha rubato lei” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I vipponi non lo sanno ma presto nella Casa del GF Vip 6 tornerà Alex Belli. E tutti a chiedersi come la prenderanno soprattutto Soleil Sorge e Delia Duran. Anche perché succederà presto, nella prossima puntata. Lunedì scorso, Alfonso Signorini ha chiesto all’attore di fare ritorno al GF Vip 6 e lui ha accettato l’invito. Dunque è iniziata la sua quarantena e infatti da lunedì notte Alex Belli si trova in hotel a Roma per rientrare dalla porta rossa il 14 febbraio prossimo. “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia – gli ha detto il conduttore – darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due”. Soleil Sorge, “furto” nella Casa “Però sappi che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I vipponi non lo sanno ma presto nella Casa del GF Vip 6 tornerà Alex Belli. Ea chiedersi come la prenderanno soprattuttoe Delia Duran. Anche perché succederà presto, nella prossima puntata. Lunedì scorso, Alfonso Signorini ha chiesto all’attore di fare ritorno al GF Vip 6 e lui ha accettato l’invito. Dunque è iniziata la sua quarantena e infatti da lunedì notte Alex Belli si trova in hotel a Roma per rientrare dalla porta rossa il 14 febbraio prossimo. “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia – gli ha detto il conduttore – darai un finale alla soap con Delia e. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due”., “” nella Casa “Però sappi che ...

paolozichi : @lareina_sorge Quindi Soleil espone i fatti mentre gli altri che dicono cose su di lei e pure giuste sparlano???? - Laura823537501 : RT @Laura823537501: @GFVIP_Official Aspettando il colpo di sciena di Alex Belli ... after 3 years ... ' colpo di sciena ' Alex Belli si è… - Laura823537501 : @GFVIP_Official Aspettando il colpo di sciena di Alex Belli ... after 3 years ... ' colpo di sciena ' Alex Belli s… - Lizzylizzypower : RT @lupoferoce8: @lareina_sorge Dopo tutto quello che ha combinato manila contro Soleil fino ad averla accusata di portare sfiga. Per altro… - Milly___555 : RT @lupoferoce8: @lareina_sorge Dopo tutto quello che ha combinato manila contro Soleil fino ad averla accusata di portare sfiga. Per altro… -