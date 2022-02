Soldi e terreni, i premi al Senegal per la Coppa d’Africa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un premio in denaro e terreni sono stati donati ai calciatori della nazionale del Senegal per la conquista della prima Coppa d’Africa della loro storia. A ciascun campione d’Africa saranno versati circa 75.000 euro e due appezzamenti di terra, uno di 200 mq a Dakar e uno di 500 mq nella nuova città di Diamniadio. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Uno in denaro esono stati donati ai calciatori della nazionale delper la conquista della primadella loro storia. A ciascun campionesaranno versati circa 75.000 euro e due appezzamenti di terra, uno di 200 mq a Dakar e uno di 500 mq nella nuova città di Diamniadio. L'articolo

