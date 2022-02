Sognando l'Eurovision. San Marino è diventata la capitale dei delusi da Sanremo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bei tempi quando veniva discussa la teoria dell’eterno presente, sintesi del malcelato sconcerto contro il disinteresse per l’avvenire e di un passato che invece non finisce mai di ispirare, e con esso la nostalgia. Gli anni pandemici sono diventati inopinatamente un’accelerazione verso il futuro: niente dura più di 24 ore, manco la gloria, che già è tempo di fissare un nuovo traguardo, forse più importante ma sicuramente lontano settimane, mesi o anni. Ne sanno qualcosa i neo olimpionici di curling, Amos Mosaner e Stefania Constantini, che molti già vedono portare la bandiera italiana ai Giochi di Cortina 2026, come fosse l’obiettivo massimo dopo quello – enorme – raggiunto martedì, e ancora fragrante di diretta. Così i cantanti in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, nelle more tra un impegno promozionale e le prove dei tour, guardano già ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bei tempi quando veniva discussa la teoria dell’eterno presente, sintesi del malcelato sconcerto contro il disinteresse per l’avvenire e di un passato che invece non finisce mai di ispirare, e con esso la nostalgia. Gli anni pandemici sono diventati inopinatamente un’accelerazione verso il futuro: niente dura più di 24 ore, manco la gloria, che già è tempo di fissare un nuovo traguardo, forse più importante ma sicuramente lontano settimane, mesi o anni. Ne sanno qualcosa i neo olimpionici di curling, Amos Mosaner e Stefania Constantini, che molti già vedono portare la bandiera italiana ai Giochi di Cortina 2026, come fosse l’obiettivo massimo dopo quello – enorme – raggiunto martedì, e ancora fragrante di diretta. Così i cantanti in gara alla 72esima edizione del Festival di, nelle more tra un impegno promozionale e le prove dei tour, guardano già ...

