Snowboardcross | Michela Moioli cade alle Olimpiadi | si tocca il polpaccio e perde sangue | poi si rialza – VIDEO

Michela Moioli è caduta durante la Small Final dello Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'azzurra era tra le grandi favorite della vigilia per la conquista della medaglia d'oro, ma purtroppo ha commesso una sbavatura nella parte iniziale della semifinale e ha concluso in terza posizione. A quel punto la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 si è dovuta accontentare di disputare la finalina di consolazione, quella che mette in palio il quinto posto. Oggettivamente una mera consolazione ai Giochi, una gara di cui si fa fatica a capirne il senso. Michela Moioli era visibilmente amareggiata ed è caduta malamente durante la sua prova. La bergamasca ha sbattuto contro la neve, si è toccata ripetutamente il polpaccio ...

