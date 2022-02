Snowboard | Pechino 2022 | Louis Philipp Vito III e Lorenzo Gennero fuori dalla finale dell’halfpipe

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non ci saranno azzurri nell’ultimo attomaschile dialle Olimpiadi invernali di. Si sono concluse infatti pochi minuti fa le qualificazioni e i due italiani presenti sono rimastidai migliori dodici posti. Il migliore delle qualifiche è stato il giapponese Ayumu Hirano, pulitissimo e spettacolare nelle sue due run: la seconda gli è valsa uno spaziale 93.25. Alle sue spalle l’australiano Scotty James 91.25 e l’altro nipponico Ruka Hirano. Quarto l’attesissimo statunitense Shaun White in 86.25. Un vero peccato l’eliminazione del naturalizzato tricoloreIII davvero per un soffio: il nativo americano ha trovato un 60.25 che a lungo lo ha proiettato tra i migliori dodici, salvo poi scendere ...