Slittino doppio | Pechino 2022 | Wendl Arlt nella storia con il terzo oro consecutivo! Sesta posizione per Rieder Kainzwaldner

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tobiase Tobiasriscrivono ladello. Proprio come accaduto ieri con la connazionale Natalie Geisenberger, infatti, gli slittinisti tedeschi hanno centrato iloro consecutivo ai Giochi Olimpici, risultato mai raggiunto da nessun binomio in precedenza. Nel loro caso, ovviamente, neldopo lo splendido successo odierno ai Giochi Olimpici invernali di. Per cogliere questo grande risultato i due Tobias (58.255 e 58.299) al National Sliding Centre di Yanqing hanno dovuto piegare la resistenza dei loro connazionali Toni Eggert e Sascha Benecken che si sono fermati a soli 99 millesimi (con i tempi di 58.300 e 58.353) mentre completano il podio gli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller con un distacco di ben ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Seconda manche doppio maschile ?? Medaglia d’oro ai tedeschi #Wendl/#Arlt: chiudono sesti… - OA_Sport : #Slittino doppio, Pechino 2022: #Wendl/#Arlt nella storia con il terzo oro consecutivo! Sesta posizione per Rieder/… - PvtGunnerHeath : RT @azzurridigloria: #Slittino, la classifica finale del doppio. ??#Wendl/#Arlt ???? 1.56.554 ??#Eggert/#Benecken ???? +0.099 ??#Steu/#Koller ????… - sportface2016 : ?? #Live #Luge #Slittino Seconda manche doppio maschile ?? I tedeschi #Wendl/#Arlt conquistano la medaglia d'oro!… - azzurridigloria : #Slittino, la classifica finale del doppio. ??#Wendl/#Arlt ???? 1.56.554 ??#Eggert/#Benecken ???? +0.099 ??#Steu/#Koller… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino doppio

Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner chiudono al sesto posto la finale delnelloai Giochi invernali di Pechino 2022. Gli azzurri fermano il cronometro sul tempo di 1'57"597. Medaglia d'oro per i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt (1'56"554), davanti ai ...Si piazzano in una brillante quarta posizione i nostri Rieder/Kainzwaldner con il tempo di 58.602 a 347 millesimi dalla vetta. I nostri portacolori sono eccellenti in spinta e fino a due terzi del ...14:20 Amiche ed amici di OA Sport, bentornate/i. Mancano 15 minuti all’inizio della manche decisiva per assegnare titolo e medaglie nello slittino doppio. 14:02 Di seguito la top10 a fine prima run.Tobias Wendl e Tobias Arlt sono entrati nella leggenda dello slittino con la vittoria nel doppio maschile alle Olimpia di Pechino 2022. Sul budello cinese il doppio bavarese si è issato per la terza ...