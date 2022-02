Siviglia | Martial rivela | “La Juventus mi voleva Ho detto no per un motivo”

Advertising

SkySport : Martial: 'Ho preferito il Siviglia alla Juventus e al Barcellona' #SkySport #Martial #Juventus #Siviglia… - CalcioPillole : Siviglia, Martial: “La Juve mi voleva, ma stare qui è il meglio per me” - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Martial: 'Mi ha cercato la Juventus ma al Siviglia ho la certezza di giocare. Era la mia priorità' - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? Tutto vero: lo scorso gennaio #Martial era stato vicino alla #Juventus, prima di accettare la corte del #Siviglia h… - nicpipi : ?? Martial: 'La Juventus ha cercato di ingaggiarmi, ma ho parlato con il mio agente e gli ho detto che preferivo and… -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Martial

Tra le altre opzioni, c'era anche il Barcellona : 'Hanno parlato con il mio agente ma avevo già spiegato che la mia priorità era il- evidenzia- . E quando dico qualcosa a qualcuno ......document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) tutte le notizie di juventusLeggi i commenti Calcio ...Nella sessione di calciomercato invernale Anthony Martial si è trasferito dal Manchester United al Siviglia in prestito fino al termine della stagione. E’ risaputo però, che sul giocatore ci fosse ...Anthony Martial, attaccante 26enne passato in prestito nella sessione invernale di calciomercato dal Manchester United al Siviglia, conferma l’interessamento bianconero per lui nel mercato di gennaio.