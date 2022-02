“Si spengono le luci, le strade son deserte…”: monumenti al buio per protesta contro il caro bollette (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si spengono le luci delle città: appuntamento il 10 febbraio in molti comuni “Si spengono i lampioni, le strade sono deserte, deserte e silenziose, va a letto piano piano tutta quanta la città”… Come nell’Uomo in frac, struggente canzone di Domenico Modugno, il 10 febbraio assisteremo a una scena spettacolare quanto triste. Si spegneranno le luci di molte città, almeno quelle dei maggiori monumenti, per ora. La protesta è eclatante, ma giusta, sacrosanta. Il caro energia, a partire dal caro bollette, e l’inflazione peserà per circa un miliardo di euro in più sui conti di Comuni e province italiane. I quali dovranno decidere se tagliare i servizi, aumentare le tasse o, in casi estremi, finire in default, allungano la ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Siledelle città: appuntamento il 10 febbraio in molti comuni “Sii lampioni, lesono deserte, deserte e silenziose, va a letto piano piano tutta quanta la città”… Come nell’Uomo in frac, struggente canzone di Domenico Modugno, il 10 febbraio assisteremo a una scena spettacolare quanto triste. Si spegneranno ledi molte città, almeno quelle dei maggiori, per ora. Laè eclatante, ma giusta, sacrosanta. Ilenergia, a partire dal, e l’inflazione peserà per circa un miliardo di euro in più sui conti di Comuni e province italiane. I quali dovranno decidere se tagliare i servizi, aumentare le tasse o, in casi estremi, finire in default, allungano la ...

Advertising

Luce_news : “Si spengono le luci, le strade son deserte…”: monumenti al buio per protesta contro il caro bollette - matitesbagliate : RT @Spirito59026561: Notte Lentamente Giunge Pensieri Nella Mente Sì affollano Sì spengono Luci Ed or #abbiamoDa Indossar Un sogno Rend… - iceTeaSince1856 : RT @Spirito59026561: Notte Lentamente Giunge Pensieri Nella Mente Sì affollano Sì spengono Luci Ed or #abbiamoDa Indossar Un sogno Rend… - alycecappellaio : RT @Spirito59026561: Notte Lentamente Giunge Pensieri Nella Mente Sì affollano Sì spengono Luci Ed or #abbiamoDa Indossar Un sogno Rend… - BarbaraBurghesu : @onordelvero2 Quando Ale è Jess sono fuori dalla camera e gli altri al biliardo, ale vuole sapere, lei ride e gli d… -