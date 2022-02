Short track, Arianna Fontana rinuncia a Milano-Cortina 2026? Polemica con la Federazione, Andrea Gios risponde (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’oro sui 500 metri e l’argento con la staffetta mista alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La valtellinese è scesa sul ghiaccio nella giornata odierna per il turno preliminare dei 100 metri e per la staffetta femminile. Ieri, però, l’azzurra si è anche lanciata verso il futuro e ha parlato della prossima edizione dei Giochi, che si disputerà proprio in Italia tra quattro anni: “Mi sto godendo il momento e la vittoria è la prova che venire a Pechino è stata la scelta migliore. Però le cose devono cambiare, altrimenti niente Milano-Cortina 2026. Non vogliamo restare nella situazione in cui siamo stati finora“. La nostra portacolori ha poi puntualizzato: “Sicuramente ci ho pensato prima di venire qui in Cina, ma anche negli anni passati quando c’era la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ha vinto la medaglia d’oro sui 500 metri e l’argento con la staffetta mista alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La valtellinese è scesa sul ghiaccio nella giornata odierna per il turno preliminare dei 100 metri e per la staffetta femminile. Ieri, però, l’azzurra si è anche lanciata verso il futuro e ha parlato della prossima edizione dei Giochi, che si disputerà proprio in Italia tra quattro anni: “Mi sto godendo il momento e la vittoria è la prova che venire a Pechino è stata la scelta migliore. Però le cose devono cambiare, altrimenti niente. Non vogliamo restare nella situazione in cui siamo stati finora“. La nostra portacolori ha poi puntualizzato: “Sicuramente ci ho pensato prima di venire qui in Cina, ma anche negli anni passati quando c’era la ...

