Serie tv, l'attesa è finita: torna "The Marvelous Mrs. Maisel" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In onda su Prime Video dal 18 febbraio The Marvelous Mrs. Maisel sta finalmente tornando. Arriva infatti dal 18 febbraio la quarta e attesa stagione. Toneremo così a scoprire cosa ne sarà di "Midge" e della sua avventura nel mondo della comicità. Gli episodi di The Marvelous Mrs. Maisel, verranno rilasciati ogni venerdì con due nuovi episodi per quattro settimane. SINOSSI È il 1960 e c'è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l'impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici. La tagliente, irriverente ed esilarante nuova stagione vedrà anche le partecipazioni speciali di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John ...

