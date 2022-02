“Sei vergognosa”: Katia Ricciarelli la deride senza motivo, una caduta di stile ingiustificabile [VIDEO] (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La soprano Katia Ricciarelli si accanisce contro una compagna di gioco: la mossa del branco indigna il pubblico a casa. Katia Ricciarelli (fonte youtube)Nell’ultimo prime time del GF Vip il conduttore Alfonso Signorini ha, come di consueto, affrontato svariati blocchi tematici durante la lunga diretta con la casa di Cinecittà. Dopo aver sviscerato varie dinamiche accadute durante la settimana dedicata a Sanremo, molto intensa per i concorrenti in gara, ha posto particolare attenzione ad un episodio che da giorni fa mormorare il web. Sembra infatti che Lulù Selassiè abbia mal tollerato la nomina per la rosa dei finalisti di Miriana Trevisan, che ha indicato come preferita l’ex Miss Italia Manila. Lulù avrebbe cercato il sostegno di Miriana per approdare alla finale del reality, in maniera da ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La sopranosi accanisce contro una compagna di gioco: la mossa del branco indigna il pubblico a casa.(fonte youtube)Nell’ultimo prime time del GF Vip il conduttore Alfonso Signorini ha, come di consueto, affrontato svariati blocchi tematici durante la lunga diretta con la casa di Cinecittà. Dopo aver sviscerato varie dinamiche accadute durante la settimana dedicata a Sanremo, molto intensa per i concorrenti in gara, ha posto particolare attenzione ad un episodio che da giorni fa mormorare il web. Sembra infatti che Lulù Selassiè abbia mal tollerato la nomina per la rosa dei finalisti di Miriana Trevisan, che ha indicato come preferita l’ex Miss Italia Manila. Lulù avrebbe cercato il sostegno di Miriana per approdare alla finale del reality, in maniera da ...

miridesant : @InSanityFairTV E tu dopo due ore ancora non ammetti l inutile e vergognosa discriminazione, del tuo primo tweet.… - Danielamenna4 : @alessiaschiaff1 @Soleil_stasi @ClariHaile @ClariHaile sei vergognosa !!! - GCalloni : @MontegrandeS @Klod980401841 da uomo maturo che sei mi auguro tu possa intervenire consigliando Clarissa di contro… - Neida_costa : Ma questo chi se credere essere!! Ma sei una persona vergognosa ????????ma fallo uscire e andare da uno dottore!! Sei e… - InesGiochi : Manila finiscila, non ci riuscirai mai, a prendere per il culo Kabir, son contenta, che per la seconda volta, ti ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei vergognosa Contro la tratta, maratona di preghiera 'Una ferita profonda inferta dalla ricerca vergognosa di interessi economici senza alcun rispetto per la persona umana'. Papa Francesco aveva ricordato così, nell'Angelus dello scorso sei febbraio, l'importanza della Giornata contro la tratta ...

Tratta di esseri umani, gli schiavi in Italia esistono ancora. Ecco chi e quanti sono "La tratta di persone è una ferita profonda, inferta dalla ricerca vergognosa di interessi ...quella persona ti cambierà finalmente la vita e così esci dal centro di accoglienza senza sapere che sei di ...

“Sei vergognosa”: Katia Ricciarelli la deride senza motivo, una caduta di stile ingiustificabile [VIDEO] Ck12 Giornale Marsaglia: ''Confermo quanto detto ieri. Una cosa vergognosa'' Il migliore degli azzurri è stato Matteo Marsaglia che con il tempo 1'22'16 si piazza 18esimo Ieri aveva raggiunto l'ultimo gradino del podio nella discesa libera maschile, ha preceduto l'americano Ry ...

Zouma, video vergognoso in cui prende a calci il suo gatto LONDRA (Inghilterra) - Altro che autogol. Anzi, una rete nella propria porta sarebbe stata decisamente meglio. Kurt Zouma, difensore del West Ham e della Francia, è diventato protagonista in negativo ...

