Sedici anni dopo | Lindsey Jacobellis si è ripresa quell’oro che buttò a Torino all’ultimo salto

Le Olimpiadi sono fucine di storie. Lo sport è affascinante in quanto metafora della vita. E quella di Lindsey Jacobellis è una storia che ha dell'incredibile. Oggi l'Italia recrimina per l'uscita di scena della Mojoli ma lo snowboard ha chiuso un cerchio che era aperto da Torino 2006. Quando sull'ultimo salto, con un vantaggio abissale, l'allora enfant prodige Lindsey Jacobellis si lasciò andare a un'esultanza anticipata e nell'atterrare cadde. Come nei cartoni animati, l'avversaria la svizzera Tanja Frieden – che era staccatissima – la sopravanzò e vinse. Le Olimpiadi divennero stregate per l'atleta statunitense. Nel 2010 venne squalificata, nel 2014 cadde in semifinale e nel 2018 arrivò incredibilmente quarta. Parliamo di una fuoriclasse, vincitrice di sei ori mondiali, di due Coppe ...

