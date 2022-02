**Scuola: no dad per studenti senza green pass, sabato il presidio a Milano** (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "presidio sabbatico" dell'Associazione 'Scuola uguale x tutti' sabato prossimo alle 15.30 davanti al Provveditorato di Milano. E una richiesta di confronto al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi: "lei ha dichiarato recentemente in una conferenza stampa che le norme varate dal governo con il Decreto legge del 7 gennaio non producono discriminazione tra gli studenti....le chiediamo di confrontarsi con noi in un pubblico dibattito, nella sede e nel giorno e ora per Lei più opportuni...potremmo pensare che anche Lei sia consapevole che non è vero che le norme del Dl non discriminano gli studenti, bensì che è vero il contrario". E' quanto si legge su Facebook in un post dell'Associazione guidata da Saverio Mauro Tassi, professore di filosofia presso il liceo Einstein a Milano, promotore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "sabbatico" dell'Associazione 'Scuola uguale x tutti'prossimo alle 15.30 davanti al Provveditorato di Milano. E una richiesta di confronto al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi: "lei ha dichiarato recentemente in una conferenza stampa che le norme varate dal governo con il Decreto legge del 7 gennaio non producono discriminazione tra gli....le chiediamo di confrontarsi con noi in un pubblico dibattito, nella sede e nel giorno e ora per Lei più opportuni...potremmo pensare che anche Lei sia consapevole che non è vero che le norme del Dl non discriminano gli, bensì che è vero il contrario". E' quanto si legge su Facebook in un post dell'Associazione guidata da Saverio Mauro Tassi, professore di filosofia presso il liceo Einstein a Milano, promotore di ...

